Sospetto caso di Coronavirus ad Asti, si delinea il quadro della situazione

Sembra delinearsi il quadro riguardante l’allarme per un sospetto caso di coronavirus che è scattato oggi nell’astigiano.

Verso le 13:30, un’ambulanza della croce Verde di Felizzano, si è recata a Valenzani, dove una donna lamentava sintomi compatibili con un quadro di Covid 19.

A mettere però in allarme le strutture sanitarie astigiane è il fatto che la donna, il 2 febbraio scorso, avesse partecipato alla maratona delle due perle di Portofino, evento sportivo dov’era anche presente il giovane del lodigiano attualmente ricoverato in gravi condizioni e “paziente indice”dell’attuale focolaio italiano.

Dalle informazioni in nostro possesso pare che l’ambulanza sia arrivata al pronto soccorso del cardinal Massaia, ma senza far scendere la paziente. La stessa ambulanza è ripartita immediatamente per l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, centro di riferimento in Piemonte per l’eventuale contrasto all’epidemia di coronavirus.

Come da protocollo, la donna verrà sottoposta al tampone per la ricerca di un eventuale contagio.

Per questo motivo, oggi è stata annullata la quarta edizione della Monferrun, la gara podisticia che si sarebbe dovuta svolgere tra Nizza e Canelli. Questo per un principio di estrema cautela, dal momento che alla competizione sportiva avrebbero potuto partecipare altri podisti entrati in contatto con il paziente lodigiano.