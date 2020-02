Sold out per gli Psicologi Live The Rɘvolution in una serata ricca di emozioni by Cubo Events

Si sa, avere successo non è mai facile, confermarsi è ancora più difficile, ma evidentemente per i ragazzi di Cubo Events la voglia di rivoluzionare il divertimento dei giovani di Asti è talmente inarrestabile che non si ferma davanti a niente.

E così, evento dopo evento, Inti Sartoretto, Giovanni Fogliati e Federico Annone, insieme a tutto lo staff di Cubo, continuano a regalare, e regalarsi, emozioni. Lo è stato per tutti gli eventi del 2019, a partire dal mitico Rɘvolution Party, entrato di diritto nella storia con il suo ospite illustre, Fasma, che in un anno ha fatto molta strada, giungendo in finale tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020. Segno che i ragazzi di Cubo ci avevano visto bene nell’orientare i loro sforzi per proporre qualcosa di speciale ad Asti: il mondo dei giovani astigiani avevano ripagato la fiducia alla grande e lo hanno rifatto anche a distanza di un anno, con il sold out di “Psicologi Live – The Rɘvolution”.

La proposta di Cubo è vincente, per la sua naturalezza e la grande passione che viene trasmessa in ogni dettaglio dal grande gruppo che lavora dietro le quinte. E così le serate targate Cubo non possono che diventare indimenticabili. Quel che resta “the day after” la serata al Palco 19, ad Asti, organizzata dai giovani per i giovani, “Psicologi Live – The Rɘvolution“, con il concerto degli “Psicologi” e l’after party con NCL e di Mike37, sono emozioni positive, è il desiderio che per un’altra festa così non si debba aspettare a lungo, è la certezza che “only Cubo poteva fare una serata così”.

Ma i primi ad emozionarsi sono proprio loro, i ragazzi di Cubo: forse questo è il segreto di questa magica avventura, la chiave di una lunga serie di eventi di successo che non smettono di fare sognare i giovani. Perché i giovani non devono smettere di sognare, mai. E Cubo lo sa.