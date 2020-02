Si avvicinano “Le Giornate delle Figurine”: a cena per i collezionisti un’occasione da non perdere

E’ diventato l’appuntamento più atteso dell’inverno astigiano e anche quest’anno torna con un’edizione più ricca che mai: stiamo parlando delle Giornate delle Figurine.

Dopo il grande successo della scorso anno, Andrea Morando, ideatore e anima della manifestazione, patrocinata dal Comune di Asti, dalla Regione Piemonte e dall’Asl e promossa dal Centro Sportivo Italiano Asti, si è subito messo al lavoro per allestire l’undicesima edizione che ormai ha preso forma: formula invariata nella durata, tre giorni (venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio), tante novità e come, sempre, grandi ospiti.

Si parte venerdì 21 febbraio alle 16 con l’inaugurazione della mostra …Una collezione da Sogno, alla presenza del padrino della manifestazione Bruno Prosdocimi.

Venerdì sera alle 20 la cena di solidarietà presso il “Ristorante Da Mariuccia” a Pratomorone di Tigliole, alla presenza di tanti ex giocatori. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0141/667318 – 3337/1091938. Parte del ricavata sarà devoluto alla LILT di Asti.

Sarà una serata imperdibile per tutti i collezionisti: alla cena infatti sarrà presente il padrino della manifestazione, Bruno Prosdocimi, che per l’occasione porterà in visione la tavola originale degli anni ’60 da lui dipinta con la caricatura di Salvadore. Un pezzo unico che si potrà vedere solo in questa occasione…

Sabato 22 la manifestazione prosegue con la 6a mostra/mercato della figura e materiale cartaceo sportivo dalle 9 alle 18 presso l’ospedale Cardinal Massaia di Asti, con oltre 200 espositori che hanno già dato conferma. Alle 14 il dibattito con ex calciatori e personaggi legati al mondo delle figurine, alle 15,30 la premiazione degli espositori con il “Premio Ezio Mulatero”

Gran finale domenica 23 febbraio con lo scambio delle figurine Calciatori Panini 2019/2020, dalle 8 alle 18 sempre presso l’ospedale Cardinal Massaia.

Maggiori dettagli sulla manifestazione saranno svelati lunedì prossimo, 17 febbraio, durante la conferenza stampa che si terrà in Comune ad Asti alle 11.