Santo Stefano Belbo: incontro sulla sostenibilità e difesa per una moderna viticoltura

Giovedì 6 febbraio, alle 16, nel salone parrocchiale di Santo Stefano Belbo, si terrà un incontro promosso dai tecnici della Coldiretti di Alba sul tema della sostenibilità ambientale in un contesto di viticoltura moderna. Ne parleranno i tecnici Zelda Baldovino e Lorenzo Calorio. «Sarà analizzata», spiega il segretario di zona, Cesare Gilli, «l’annata 2019 con le varie problematiche fitosanitarie affrontate, osservando in concreto quali possono essere le strategie da adottare per la prossima stagione».

Nella seconda parte, invece, si traccerà un focus sui danni in continuo aumento degli insetti specifici che causano non pochi problemi alla viticoltura, andando a impostare una lotta che tenga conto della salvaguardia della salute umana e ambientale. «Saranno illustrate le potenzialità del contrasto alla Tignola (Eupoecilia ambiguella) e Tignoletta (Lobesia botrana) della vite con la confusione sessuale, come da un’esperienza ormai consolidata fatta in alcune zone viticole limitrofe a quella del Moscato d’Asti», conclude Gilli.