Sanremo Rock: ad Asti la selezione regionale grazie a Monferrato on Stage

Sabato 8 e domenica 9 febbraio ad Asti la musica rock e i giovani saranno i protagonisti del fine settimana di selezioni di Sanremo Rock e della finale regionale che si terrà presso il Palco 19.

L’evento, presentato questa mattina presso la Sala Consiliare del comune di Asti, è stato fortemente voluto ed organizzato da Monferrato On Stage e ET-Team produzioni discografiche per proseguire nel percorso di promozione della cultura musicale e del territorio che è uno degli obiettivi principali degli organizzatori della rassegna musicale estiva Monferrato On Stage.

Il Festival Sanremo Rock & Trend ha come scopo quello di far emergere nuovi talenti musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale e internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini rock & trend. Allo stesso modo, i Comuni che partecipano al progetto Monferrato On Stage hanno come obiettivo primario proprio quello di unire le forze per raggiungere grandi obiettivi. Da questa identità di vedute nasce la collaborazione tra le due rassegne musicali: una partnership che vuole essere anche un modo per raggiungere i giovani del territorio e coinvolgerli nelle attività che vi vengono organizzate, per arrivare a una programmazione congiunta delle due rassegne che faccia da ponte tra generazioni.

La collaborazione tra Monferrato On Stage e il Comune di Asti è invece una certezza consolidata, che dimostra la volontà di far crescere insieme il territorio del basso astigiano. Per questo motivo è stato deciso dí realizzare le selezioni in un locale del centro storico della città capoluogo, ovvero il “Palco 19”, che occupa gli spazi dell’ex cinema teatro Politeama ed è considerato dagli astigiani un luogo di eccezionale rilevanza estetica e di grande tradizione. La sua conformazione, la sua posizione, la sua storia e il suo presente giovane e dinamico ne fanno quindi il luogo perfetto per ospitare il concorso. Anche la collaborazione con l’associazione M.e.T.A. che si occupa di musica e teatro ad Asti nasce dall’idea comune di unire realtà che agiscono sul territorio astigiana monferrino e che si occupino dl cultura musicale. Per questo ormai da due anni l’habitat musicale di M.e.T.A, accoglie gli artisti della serata conclusiva della rassegna estiva per le prove pre concerto e per la condivisione di momenti intensi e irripetibill.

LA SELEZIONE REGIONALE

Le giornate di selezione inizieranno alle 12.00 con l’esibizione di 16 concorrenti provenienti da tutto il territorio regionale, che accedono al secondo girone per la Regione Piemonte dopo aver superato una prima fase di selezione. Tra i concorrenti ci saranno cantanti singoli, duo e band: tutti i partecipanti dovranno aver compiuto 14 anni al 01/05/2020 e possono presentare due brani, originali o di artisti famosi, in qualunque lingua.

Le selezioni regionali –anche dette “Live Tour Sanremo Rock” — prevedono una formula a scontri diretti tra i concorrenti estratti a sorte, a cui segue la votazione palese della Giuria di qualità, che sarà composta da: Cristiano Massaia — ideatore della rassegna musicale Monferrato On Stage e dell’Aramengo Rock Festival —, Ettore Diliberto il cavallo pazzo del rock — musicista, produttore discografico, manager musicale ed ingegnere del suono —, Marco Quirico — ideatore e referente della M.e.T.A. di Asti – Stefano Corona — interprete e cantautore astigiano -, Federico Nicola —musicista, compositore ed insegnante della IEM — Valentina Tesio — interprete, cantautrice ed insegnante dì canto presso la IEM – e Luca Di Martino, Alberto Amerio e Gianni Grattapaglia esponenti dei Comuni e delle Proloco della rassegna con competenze musicali e passione per la musica rock.

I sei concorrenti che superano le selezioni di Asti potranno accedere alla fase finale che si terrà a Sanremo presso il prestigioso Teatro Ariston il 20 giugno 2020. I vincitori del 33° Festival potranno ricevere un contratto fonografico e la promozione sui mass media dei brani e/o la realizzazione di un videoclip che sarà pubblicato sul canale Vevo.

Le esibizioni sono aperte al pubblico e l’ingresso è gratuito. Appuntamento al Palco 19 in Via Ospedale 19 ad Asti, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

SANREMO ROCK FESTIVAL & MONFERRATO ON STAGE

La collaborazione tra le due rassegne musicali, iniziata nel 2018, ha permesso di avere sul palco di alcuni concerti estivi di Monferrato On Stage alcune band che hanno partecipato alla finalissima del 2019. Il 13 luglio a Baldichieri si è esibito, in apertura del concerto di Alberto Radius e la Formula 3, il finalista 2019, il pistoiese Mauro Viccaro Bucatone finalista per la Regione Toscana; la sua esibizione ha avuto un gran successo, al punto che l’artista ha proseguito alla fine del concerto principale per la gioia della piazza e degli organizzatori.

li 4 agosto a Roatto si sono invece esibiti i giovanissimi genovesi Horus Black, finalisti per la Regione Liguria; con il loro show che rimanda alle sonorità degli anni ’50 ’60 e ’70 hanno aperto il concerto di Andrea Cervetto e i Dire Strato.

In questa 33a edizione di Sanremo Rock, Monferrato On Stage è diventato partner ufficiale dei festival e si prospettano maggiori possibilità di esibizione per i concorrenti sui palchi dei concerti estivi con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e i giovani protagonisti.

MONFERRATO ON STAGE 2020

Da giugno a settembre prende vita la 52 edizione della manifestazione musicale ed enogastronomica — un insieme di concerti a ingresso gratuito, prodotti d’eccellenza a km 0, coinvolgimento del territorio e attenzione a un tema sociale di estrema importanza come l’autismo — grazie all’organizzazione dei Comuni e delle Proloco aderenti.

Il gruppo di Comuni che si uniscono in questo progetto continua ad aumentare a conferma del motto: Uniti si diventa una forza!

LE DATE E GLI ARTISTI: IL CALENDARIO COMPLETO

A breve il calendario definitivo dell’edizione 2020. È possibile vivere e condividere l’esperienza di Monferrato on Stage commentando e caricando contenuti sui social network utilizzando I’hashtag ufficiale dell’iniziativa #moONstage. Sito internet: www.monferratonstage.it