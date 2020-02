Sabato e domenica ad Asti e provincia campagna di tesseramento della Lega

Sabato 15 e domenica 16 febbraio si aprirà la campagna tesseramento 2020 della Lega per Salvini Premier.

Ai gazebo allestiti nelle varie piazze della provincia di Asti sarà possibile tesserarsi alla Lega e confrontarsi con i referenti locali sulla politica nazionale e locale.

“Il fine settimana del tesseramento è un appuntamento importante in cui la Lega astigiana e le sue sezioni saranno presenti sul territorio per parlare della situazione politica e raccogliere adesioni: all’immobilismo di questo Governo PD-M5S-Renzi, noi rispondiamo con i nostri gazebo e con l’attivismo dei nostri iscritti per ribadire le nostre proposte per il Paese e per l’astigiano, confrontandoci con la gente nell’attesa che questo Governo innaturale tolga il disturbo e finalmente gli elettori possano tornare ad esprimersi” commenta l’On. Andrea Giaccone, Segretario Provinciale della Lega Asti e Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Di seguito l’elenco dei gazebo organizzati

SABATO 15 FEBBRAIO

Asti dalle 9.45 alle 12 e dalle 16 alle 18,30 in piazza Alfieri, Portici Anfossi

Cerreto d’Asti dalle 9 alle 12 in via Torino 24

DOMENICA 16 FEBBRAIO