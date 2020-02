Sabato a Mongardino si celebra la Giornata del Ricordo

Proseguendo il ciclo di incontri che l’amministrazione comunale di Mongardino organizza ogni anno sui temi più importanti per la formazione di un corretto spirito di cittadinanza, iniziatosi quest’anno con due giornate dedicate alla celebrazione della Giornata della Memoria in ricordo della tragedia della Shoah, sabato 15 febbraio 2020, con inizio alle ore 16:00, presso il salone comunale di Mongardino, avrà luogo un incontro per commemorare il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 “in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”.

L’incontro vedrà la testimonianza di Antonio Vatta, esule di Zara, presidente del Comitato Provinciale di Torino dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il quale, nel 1944, all’età di nove anni, per sfuggire a quella immane tragedia dovette lasciare insieme la sua terra per rifugiarsi in Italia, dove visse anni difficilissimi di estrema povertà e dove l’odissea vissuta dai nostri connazionali veniva sottovalutata, quasi nascosta.

Solo a partire dal 2004, con l’istituzione del Giorno del Ricordo, la memoria delle foibe e dell’esodo degli italiani che popolavano la Venezia Giulia e la Dalmazia è entrato a far parte del dibattito pubblico e la preziosa testimonianza di Antonio Vatta contribuirà a far conoscere meglio una pagina di Storia dolorosa e ancora sconosciuta a molti.