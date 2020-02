“A braccia spalancate” pensieri e parole su disabilità e condivisione con Renata Sorba

L’associazione APRI Asti, presieduta da Renata Sorba (non vedente- autrice e interprete) presenta “A braccia spalancate” pensieri e parole su disabilità e condivisione.

“Scrivere per me è terapeutico – racconta l’autrice Renata Sorba- In questi anni in cui ho perso la vista, ho potuto sperimentare e mettermi in gioco con la scrittura e il teatro.

Grazie alla compagnia del teatro del Borbore è stato possibile allestire una rappresentazione in cui, oltre ad essere la protagonista e il filo conduttore, verranno letti racconti, poesie e testomonianze che ho raccolto in questi 16 anni da non vedente.

Lo spettacolo è un momento di condivisione e di confronto tra il vedere e il non vedere, ricordi e aneddoti saranno presenti e verranno intervallati da momenti di spensieratezza e riflessione.

E’ un onore per me poter esprimere la mia creatività abbinando la scrittura alla recitazione.

Un ringraziamento agli amici del Teatro del Borbore che mi accompagneranno e mi supporteranno in questa bella avventura e al Centro Studi Cultura e Società di Torino per aver accolto il progetto e dato l’opportunità di proporlo anche a Torino.”

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 16:00 presso FuoriLuogo, Via E. Toti 18, Asti.

L’ingresso è libero.