Riunioni e partite a carte sospese alla Società di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione

A seguito dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 della Regione Piemonte a firma del Governatore Alberto Cirio e del Ministro della Salute Roberto Speranza, la presidente della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione, Francesca Dalcielo, ha preso la decisione di sospendere fino alle ore 24:00 del 29 febbraio tutte le gare a carte, comprese quelle del giovedì e sabato a scopone scientifico e del venerdì a scala 40.

“Vista anche l’età avanzata di molti giocatori provenienti da diversi Comuni, abbiamo deciso di tutelare il più possibile la salute di tutti. Attendiamo le prossime linee guida della Regione per sapere come muoverci in seguito”dichiara la presidente SOA.

“Scusandoci per il disagio confermiamo che gli orari di apertura rimarranno comunque invariati, saranno sospese solo le riunioni e le partite a carte” ribadisce il vicepresidente SOA e consigliere delegato alla Protezione Civile della Provincia di Asti Paolo Bassi.