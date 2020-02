Riparte il Sunday Night Live: nuovo appuntamento con la rassegna dello Iem Music Institute

Continua il Sunday Night Live, rassegna artistica ideata dall’accademia musicale astigiana Iem Music Institute e pensata per musicisti e artisti che intendano mostrare il proprio talento sul palcoscenico.

Un format avviato nell’autunno 2019 e favorito da un riscontro positivo in termini di pubblico e partecipazioni, che continua domenica prossima, 23 febbraio, alle 21, a FuoriLuogo (via Govone 15, Asti).

Sei sessioni da un massimo di quindici minuti ciascuna, dove tutti gli artisti o performer che intendono cimentarsi con il palcoscenico dovranno condensare un’esibizione efficace. Nessuna limitazione di età o genere artistico, ma apertura totale alla sperimentazione.

Per partecipare è sufficiente segnalare la presenza con una mail a info@iemusic.it, indicando quale tipo di esibizione si desidera proporre.

A seguire immancabile jam-session con i docenti Iem, aperta anche in questo caso a musicisti e cantanti esterni all’accademia, che potranno candidarsi mandando una mail a info@iemusica.it e indicando quale brano intendono suonare, lo strumento e un recapito.

In scaletta Still got the blues (Gary Moore), Another one bites the dust (Queen), Child in time (Deep Purple), Proud Mary (Tina Turner), Blue orchids (White Stripes), Little wing (Jimi Hendrix), Something’s got a hold on me (Etta James), Standard Blues.

“Il riscontro della rassegna ci spinge a rinnovare gli appuntamenti – spiega Stefano Corona, cantante, docente e fondatore dello Iem – Il nostro metodo di insegnamento cerca di incoraggiare gli allievi a cimentarsi con esibizioni e concerti. Vogliamo stimolarli a mettersi in gioco dando loro alcune occasioni per poterlo fare. Sunday Night Live è un modo per diffondere questo messaggio, anche a tutti quegli artisti che condividono questo pensiero”.