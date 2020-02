Rinnovati i vertici della Pro Loco di Celle Enomondo con un ricco calendario 2020

Venerdì 21 febbraio nel Salone Polifunzionale di Celle, si è riunito il gruppo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Celle Enomondo, all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente. All’unanimità è stato eletto Stefano Lazzarato, mentre è stato riconfermato vicepresidente Roberto Gatto.

E’ inoltre stato stilato il calendario degli eventi 2020: le manifestazioni avranno inizio domani, 23 febbraio, alle 14,30 con il Carnevale Cellese, pomeriggio in maschera per grandi e piccini con la partecipazione della “Banda Azzurra” di Celle in compagnia con le maschere Madama Brinda e Monsù Botal.

A seguire, il 7 marzo cena per la Festa della Donna.

Si proseguirà con due “week-end pizzaioli” per arrivare preparati per la Festa Patronale: il 23 e 24 maggio dalle ore 19,30 “Pizza a Merlazza”, il 4 e 5 luglio dalle ore 19,30 “Pizza in Piazza”.

I festeggiamenti raggiungeranno l’apice dal 14 al 17 di agosto con la Festa Patronale di San Rocco 2020 con l’apertura dalle 19,30 degli stand enogastronomici nelle serate del 14, 15 e 16; a seguire dalle ore 21 musica e danze.

Sabato 15 agosto si terrà il “XI Celle in Vespa e 500”, raduno di Vespe, Auto e Moto d’epoca (alle ore 9,00 iscrizione, alle ore 10,30 partenza giro turistico ed infine pranzo con le premiazioni alle ore 12,30) e domenica 16 Agosto dalle ore 16,00 il tradizionale concerto della Banda Azzurra di Celle che accompagnerà la storica gara di torte delle pasticcere Cellesi.

La sera del 17 agosto, infine, è in programma “CamminaCelle”, gran passeggiata notturna per i sentieri, prati, boschi e vigne di Celle giunta ormai alla 27° edizione, con partenza alle 21,15.

Il ricco anno della Pro Loco di Celle Enomondo si concluderà il 3 e 4 ottobre alle 19,30 con la “Pizza d’Autunno”.