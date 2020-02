Per la serie “Aspettando Asti Ben Essere 2020” il mese di febbraio della Cooperativa della Rava e Fava viene dedicato alla Riflessologia Plantare.

Il primo appuntamento è per sabato 15 febbraio nel pomeriggio presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti : il riflessologo Simone Nosenzo terrà sedute individuali gratuite.

E’ necessario prenotarsi allo 0141-321869 o mail altromercato@ravafava.it