Rientrati tutti nelle proprie abitazioni gli astigiani in quarantena ad Alassio

Si è conclusa finalmente la vicenda dei trentasei astigiani in quarantena in un hotel ad Alassio, dove si trovavano per il soggiorno marino.

L’assessore regionale alla sanità ha confermato che nel pomeriggio di oggi tutti hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni; sia coloro che sono risultati negativi al tampone, sia i positivi asintomatici che risultano essere 22.

“La buona notizia – dichiara Icardi – che anche i quattro positivi ricoverati al San Martino di Genova sono stati dimessi e stanno tornando a casa e ciò dimostra che sono in un percorso di guarigione e stiamo prendendo le misure a questa infezione. Tutti saranno presi in carico dalle nostre aziende sanitarie sotto sorveglianza attiva.”