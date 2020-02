Regione Piemonte: pronto il tampone a domicilio per il Coronavirus

La Regione Piemonte informa che per la prevenzione del Coronavirus ed evitare possibilità di contagio hanno predisposto un servizio per fare il tampone faringeo a domicilio.

Si raccomanda di non andare in Pronto Soccorso.

In caso di sintomi sospetti o il timore di avere avuto contatti a rischio bisogna chiamare il numero 1500 o il 118 o il proprio medico di base. Le ambulanze arriveranno in tempi molto rapidi per eseguire il tampone a domicilio