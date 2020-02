Regione Piemonte: parte il tavolo tecnico del commercio e del terziario

L’assessora regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio Vittoria Poggio ha annunciato per domani, venerdì 7 febbraio, l’incontro con Confcommercio e Confesercenti Regionali (associazioni riconosciute al CNEL e firmatarie del CCNL a livello nazionale) per affrontare i temi del commercio.

Come si legge nel comunicato regionale, sarebbe infatti intenzione dell’assessore dare la giusta attenzione alle problematiche che hanno portato alle chiusure definitive di quasi 27.500 a fronte di 26.000 nuove aperture di aziende piemontesi solo nell’ultimo anno.

L’assessora ha dichiarato inoltre che l’impegno del suo assessorato è su più fronti, a cominciare dall’obiettivo di far stanziare sul bilancio previsionale della Regione quante più risorse possibili a sostegno dei piccoli imprenditori e di far attivare, nelle more della complessiva revisione normativa regionale, anche misure più immediate, come i DUC.

Poggio sarà anche portavoce presso le sedi di governo affinché, anche a livello nazionale, si proceda con una semplificazione della normativa di riferimento, che porti un concreto vantaggio alle categorie citate attraverso sburocratizzazione, semplificazione, agevolazioni per le micro e piccole imprese, sperimentazione dei Distretti Urbani del Commercio e di tutte quelle formule che attribuiscano valore aggiunto alle attività di vicinato.