“Quanta voglia di oratorio”: il giornalista Beppe Gandolfo a Nizza Monferrato

Sabato 8 febbraio il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo sarà a Nizza Monferrato per una Conferenza organizzata dall’Unione Exallievi Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato.

Tema dell’incontro “Quanta voglia di oratorio”.

L’appuntamento è alle 15,30 all’Auditorium Trinità di Nizza (via Pistone 48).

BEPPE GANDOLFO

Giornalista, classe 1959, è consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in rappresentanza del Piemonte.

Inizia la sua carriera giornalistica a Torino. Dalle televisioni locali, Grp e Telesubalpina, è approdato alla redazione dell’Ansa di Torino.

Dal 1998 è il corrispondente per il Piemonte e la Valle d’Aosta prima soltanto per il Tg5, poi passando all’Agenzia News Mediaset per tutte le testate Mediaset. Autore di numerosi libri di cronaca, ha scritto insieme ad Aldo Rabino il libro “Il mio Toro, la mia missione” vincitore del Premio Selezione Bancarella Sport 2013.