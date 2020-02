Prosegue il ricco febbraio della Cooperativa della Rava e della Fava

Seconda quindicina di febbraio ricca di proposte ed eventi in casa Rava e Fava: dal 17 al 1° marzo nel Naturasì di piazza Torino è in programma il lancio della rinnovata linea di cioccolato Companera con il cambio di look delle storiche barrette Altromercato in quattro gusti: al latte, fondente , bianco e fondente extra con nocciole Piemonte.

Diversi gli appuntamenti da segnare in agenda.

Sabato 22 alla Bottega Altromercato di via Cavour ci sarà una giornata dedicata al BenEssere con Linfavita, storica azienda di produzione di integratori naturali in cui sarà presentata la tecnica di estrazione con percolazione a freddo e la relativa linea bio.

Martedì Grasso, 25 febbraio, la giornata sarà dedicata ai più piccoli con un laboratorio di Carnevale di costruzione costumi con materiale di riuso.

Venerdì 28 in piazza Torino da non perdere l’incontro con un nuovo produttore, l’Azienda Pasticceria Biologica Manzi di Lecco con degustazioni di prodotti da forno dolci e salati realizzati artigianalmente a mano con farine di riso, quinoa, grano saraceno, castagne e farro.

Sabato 29 alla Bottega di via Cavour con al mattino un nuovo appuntamento di Soci in Assemblea in cui il tema principale sarà la parte finanziaria della cooperativa mentre nel pomeriggio, per la serie ‘Aspettando Asti Ben Essere 2020 ‘ – Febbraio: il mese della riflessologia plantare, continuano le sedute gratuite di riflessologia plantare cinese e cau moxa, questa volta a cura di Alberto Baroni di Torino.

Per scaricare tutto il programma clicca qui -> FEBBRAIO 2020 SECONDA QUINDICINA