Produzione e spaccio di droga: giovane arrestato a bordo treno dalla Polfer di Asti

La Polizia Ferroviaria di Asti, durante un servizio di scorta a bordo treno, tra le stazioni di Novi Ligure e Alessandria, ha proceduto al controllo di un viaggiatore che, alla vista degli Operatori, si è innervosito ed ha tentato di eludere l’accertamento.

L’uomo, un cittadino italiano trentenne e con numerosi precedenti penali per reati inerenti a stupefacenti, furti in abitazione, lesioni personali e porto abusivo di armi, è risultato gravato da un ordine di esecuzione di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell’ottobre 2019, per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Pena residua da scontare: 3 anni, 1 mese e 7 giorni e una multa di 1.530 euro. Accompagnato presso gli uffici di Polizia della Stazione Ferroviaria di Alessandria per gli accertamenti successivi, è stato poi associato presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.