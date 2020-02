Pienone per Paolo Nani alla Mezza Stagione del Teatro di Costigliole d’Asti

Continua con grande successo e apprezzamento di pubblico la “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale 2019/2020 del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, che si conferma con un posto di rilievo nel panorama dei teatri regionali.

Pienone (il terzo consecutivo) anche per l’atteso appuntamento con Paolo Nani con lo spettacolo “La lettera”, un perfetto meccanismo che continua a stupire e far ridere dal 1992 in tutto il mondo. L’artista non era mai stato nell’astigiano ed ha attirato un pubblico allargato alle famiglie e dalle provincie limitrofe.

Solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa: non si smette mai di ridere per tutta la durata dello spettacolo, con applausi a scena aperta e stupore.

Particolarmente apprezzata è stata la sua incredibile precisione, dedizione, studio e serietà: un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico e che al termine dello spettacolo si è fermato con tutto il pubblico a parlare dello spettacolo e del suo lavoro.

Prossimo appuntamento domenica prossima alla “Mezza Stagione” domenica 16 febbraio con lo spettacolo “Klinke” di Artemakia con in scena gli artisti di circo teatro Milo Scotton e Olivia Ferraris, per bambini e famiglie.

La stagione teatrale è realizzata dal Comune di Costigliole d’Asti con la Fondazione Piemonte dal Vivo e la direzione Teatro degli Acerbi, oltre al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e di importanti sponsor locali.

Per informazioni e prenotazioni (già in corso): 3392532921 info@teatrodegliacerbi.it.