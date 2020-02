Per San Valentino regala una vacanza in Sardegna: a chi prenota oggi il traghetto un super sconto

Si chiudono oggi i GNV Days, con gli speciali sconti dedicati a San Valentino! A chi prenota entro il 14 febbraio verrà riconosciuto uno sconto del 40% su tutte le linee e per i viaggi da febbraio a novembre inclusi.

Sono 1 milione i posti disponibili per la promozione: i clienti potranno scegliere la data e il viaggio che preferiscono e partire con il 40% di sconto.

GNV, oggi parte del Gruppo MSC, è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo, con una flotta di 15 navi e collegamenti marittimi da e per Sicilia, Sardegna, Spagna, Tunisia, Marocco, Francia e Albania: la Compagnia propone un’offerta di 7 linee nazionali, di cui 5 attive tutto l’anno da e per la Sicilia, e 11 linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e Albania.

SARDEGNA:

A conferma dell’interesse della Compagnia per la destinazione Sardegna, a maggio 2019 GNV ha riattivato lo storico collegamento estivo Genova-Olbia, in aggiunta alla tratta Genova-Porto Torres.

Sono due i collegamenti da Genova per la Sardegna: tutta l’estate sarà possibile scegliere tra Olbia o Porto Torres.

SICILIA

In Sicilia GNV opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare la Sicilia ai porti più importanti dell’arco tirrenico.

ALBANIA

Dopo aver consolidato la propria presenza in oltre quattro anni di attività della linea Bari-Durazzo, GNV continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania.

GNV ha aperto la linea Bari-Durazzo nel 2015, investendo anche nella destinazione Albania, che negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente come destinazione turistica, basti pensare ai dati diffusi dall’Istituto delle statistiche albanese (Instat), secondo cui i turisti che hanno scelto l’Albania nel 2018 è cresciuto del 15,8 % rispetto al 2017 e nei primi 6 mesi del 2019 il numero di turisti è cresciuto del 11,3%, rispetto allo stesso periodo del 2018.

MAROCCO

In Marocco GNV opera 5 linee da e per Italia, Francia e Spagna, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Barcellona-Nador.

TUNISIA

Per la Tunisia, oltre alla linea bisettimanale Genova-Tunisi, che diventa trisettimanale durante l’alta stagione, sono confermate anche le partenze settimanali dai porti di Civitavecchia e Palermo per Tunisi.

SCOPRI I SERVIZI DI BORDO

Confermate le novità di prodotto per la ristorazione di bordo: con le carte prepagate Food Pass e Maxi Food Pass, i passeggeri potranno fare colazione, pranzare e cenare al Bar e al Self Service di bordo; il Food Pass è acquistabile, in fase di prenotazione del biglietto, a 22.90€ e ha un controvalore di 30€, mentre il Maxi Food Pass è disponibile, sempre in prevendita, a 34.90€, per un controvalore di 50€.

È possibile anche scegliere di acquistare la Pensione Completa al Self Service, che comprende tutti i pasti del viaggio, in prevendita per adulto o bambino, oppure nella formula famiglia, ovvero 2 adulti e 2 bambini.

ALTRI SERVIZI:

GNV offre anche i servizi Late check out, che consente di tenere la cabina fino a 15 minuti prima dello sbarco, e il servizio Sbarco prioritario, che da la possibilità di essere i primi a sbarcare dalla nave all’arrivo in porto.

Entrambi i servizi sono disponibili con costi supplementari, solo su alcune linee.

SHOP DI BORDO

La Compagnia sta rinnovando tutti i punti shop di bordo, con un’offerta e ambienti

completamente rinnovati, per offrire un intrattenimento in più ai propri passeggeri durante il viaggio: borse, abiti, profumi e molto altro, con una selezione di prodotti ampia e raffinata.

AMICI A 4 ZAMPE

Dal 2008, inoltre, GNV è stata la prima Compagnia a offrire una sistemazione pensata per i padroni di animali domestici che non vogliono separarsi dai loro amici a 4 zampe: è possibile su tutte le nostre navi prenotare le cabine “Amici a 4 zampe”, cabine appositamente studiate con una pavimentazione ad hoc e la sanificazione quotidiana, per permettere un viaggio in totale relax.

Inoltre, sono stati studiati percorsi a bordo di cosiddetto “sgambettamento”, dedicato ai cani che viaggiano con GNV