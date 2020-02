Per le “Domeniche a Teatro” arriva ad Asti “Il sogno di Tartaruga”

Continuano ad Asti le Domeniche a Teatro, l’ormai consueto appuntamento per famiglie con un ricco cartellone pensato per i più piccoli. La rassegna è organizzata dal Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, che in tutta la regione seleziona i migliori spettacoli di Teatro Ragazzi di compagnie professionali nazionali e internazionali, con Fondazione TRG Onlus e con Piemonte dal Vivo, e con il sostegno di Comune di Asti, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Domenica 16 febbraio alle 16 al Teatro Alfieri va in scena “Il sogno di Tartaruga” della compagnia Il Baule Volante/Accademia Perduta, testo di Liliana Letterese, regia di Andrea Lugli, musiche di Mauro Pambianchi e Stefano Sardi, pupazzi di Chiara Bettella, Liliana Letterese e Andrea Lugli.

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero, dicendo che era solo un sogno. Ma lei era certa che esistesse davvero e si mise in viaggio verso Nonna Koko, certa che avrebbe saputo indicarle la strada, e che ai sogni bisogna credere fino in fondo affinché si avverino, senza avere fretta. Ispirato a una fiaba africana, lo spettacolo ha come protagonisti gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

I biglietti costano 6 euro, sono acquistabili il giorno dello spettacolo direttamente alla cassa del teatro a partire dalle ore 15. Per informazioni: 0141.399057-399040.