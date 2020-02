Pensioni scuola: ad Asti sono 122, la UIL: “Dare risposte certe in tempi rapidi”

Il Sindacato Uil Scuola a seguito della ricezione dei dati dei pensionamenti dei docenti e personale ATA in Italia sostiene che ci sia la necessità di accelerare i tempi dei concorsi e di tutte le procedure relative al personale della scuola, per riuscire ad avere un inizio d’anno scolastico con tanti docenti a tempo indeterminato nelle scuole del nostro Paese.

Ecco le problematiche esposte dal sindacato al Ministro della Pubblica Istruzione:

• le modalità di attuazione di quanto prevede il dl 126/2019, le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari non coerenti con i criteri indicati nell’intesa del 24 aprile 2019 e successive intese col Ministero dell’Istruzione;

• l’ attivazione delle iniziative contrattuali o legislative per portare a soluzione il problema dei facenti funzione di DSGA;

• l’avvio del confronto per la definizione in via strutturale di un nuovo sistema di percorsi di abilitazione aperti anche ai docenti di ruolo della scuola statale e ai docenti non abilitati delle scuole paritarie e dei centri di formazione professionali;

• la convocazione del tavolo di contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità, territoriale e professionale, del personale docente, educativo ed ATA;

“Chiediamo al Ministro confronti di merito su tutte le problematiche aperte, per dare risposte certe in tempi rapidi” conclude la nota dela sindacato.

Ecco i dati riportati dal sindacato:

Asti: 122 pensionamenti (Docenti e ATA) 94 Docenti

27 ATA

1 IRC

In Piemonte: 2621 pensionamenti tra Docenti e ATA 1948 Docenti di ogni ordine e grado

630 Personale ATA (amministrativi Tecnici e coll. Scol.)

43 Dim. e IRC

In Italia: 33.886 pensionamenti nella scuola a livello nazionale

DOCENTI 26.327

P. ATA 7.088

P. ED. 78

IRC 393