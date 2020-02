“Pensieri intorno ad una bicicletta abban-donata”

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ sempre un po’ difficile comprendere la felicità degli altri, perché il benessere coniuga più aspetti.

Così quando giovedì scorso alla Banca del Dono si è presentato un signore per donare la sua splendida bicicletta Coppi, lo stupore di Silvana ed Elena, le due referenti del progetto “dona-bici” è stato grande.

Chi non ha infatti in garage o in ripostiglio un mezzo dismesso pronto a riprendere vita?

Tutto rigorosamente gratis ed in modo sicuro.

Ma soffermiamoci sul donatore di questo ”must” del collezionismo, se non della qualità del mezzo: convinto dai familiari a evitare di continuare a utilizzare la bicicletta perché troppo anziano, ha aderito al progetto comunale “dona-bici”.

Ma ha aderito a malincuore, come dimostrano i gesti di cura e di affetto verso questa bici da corsa a cui lo legava più di un semplice valore economico.

Ora questa Coppi verrà donata a chi ne avrà bisogno e soprattutto saprà apprezzarla.

Secondo un rapporto dell’Onu, la Finlandia è il paese più felice del modo per le sue politiche inclusive, di onestà e di ridistribuzione.

Ecco, ridistribuzione: “non ci possiamo credere”, continuano a dirsi le colleghe del Comune ridistribuendo le biciclette “che un dono possa fare la felicità cui tendiamo inconsapevolmente”.

Che anche una bicicletta possa sottrarre un po’ di felicità a chi decide di donarla per generare altra felicità

a chi la riceve è assolutamente grande.

Uscendo il signore continuava a guardare la sua bicicletta e preso dal distacco lasciò anche la sciarpa…come una interruzione dalla sua vita precedente.