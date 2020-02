Parole d’Artista: annullato lo spettacolo “Underground dinner”

Per causa di forza maggiore, lo spettacolo Underground Dinner previsto per i prossimi 14 e 15 febbraio ad Asti, viene annullato a causa di improvvise difficoltà della compagnia Play With Food, La scena del cibo.

Il Teatro di Dioniso, organizzatore della rassegna ‘Parole d’artista’ di cui UNDERGROUND DINNER fa parte, si scusa per l’inconveniente non dipendente dalla propria volontà.

In sostituzione, domenica 5 aprile, alle ore 19, presso i locali del Diavolo Rosso, Piazza San Martino 4, sempre ad Asti, andrà in scena: MOI. DEDICATO A CAMILLE CLAUDEL di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini, regia di Alberto Giusta; una produzione Associazione culturale “Le Rêve et la vie” in collaborazione con la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse.

Nota per essere l’allieva, modella e musa di Auguste Rodin, Camille Claudel è stata invece un’artista di grandissimo talento, che ha vissuto esclusivamente per la sua arte.

Una donna non facile da raccontare che incarna un universo femminile scomodo perché di talento eccelso. Una donna che, pur essendo vittima della società maschilista dell’epoca, non si comporta mai da vittima.

Un testo, MOI, che ridà voce a questa complessa, emozionante .e straordinaria figura di donna attraverso l’arte sottile e magnetica di Lisa Galantini.

Prima dello spettacolo è previsto un aperitivo con l’autrice del testo, Chiara Pasetti, giornalista e scrittrice esperta di letteratura francese.