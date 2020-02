Ottavio Coffano maestro del Palio 2020

Sarà Ottavio Coffano il maestro del Palio 2020. La decisione è stata comunicata poco fa dal Sindaco Maurizio Rasero durante il consiglio del palio.

Ottavio Coffano, pittore e scenografo, vive e lavora ad Asti.E ‘stato docente nelle Accademie delle Belle Arti di Brera (Milano), Albertina (Torino) e Complutense di Madrid. Persona molto conosciuta in città, per lungo tempo è stato anche presidente della biblioteca consorziale astense. Coffano aveva già dipinto il palio del 1975. Per la cabala quell’anno vinse il rione San Paolo.

Durante il consiglio del Palio è stato anche nominato come nuovo magistrato Gianbattista Filippone. Andrà a sostituire Maurizio Bertolino a fianco del riconfermato Michele Gandolfo.