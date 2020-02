Riceviamo e pubblichiamo

Ormai è ufficiale: la filiale della Cassa di Risparmio di Asti di Portacomaro Stazione cesserà la propria attività il 17 aprile 2020, con un accorpamento per i correntisti, salvo diverse indicazioni, alla banca CRAT del Comune di Portacomaro.

Le voci si rincorrevano da un paio di mesi e, prima con sondaggi direttamente alla clientela su dove eventualmente spostare il proprio conto corrente e poi con una lettera (vedi foto sotto) ricevuta da tutti i correntisti tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio in cui si conferma tale intenzione, si è definitivamente conosciuta la scelta definitiva.

IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DEI POLITICI LOCALI

“Appresa la notizia nei mesi scorsi ci siamo subito mobilitati per chiedere un incontro con il Presidente Aldo Pia utile a capire i motivi di questa scelta e cercare, ove possibile, di fare insieme un ragionamento per mantenere questo servizio così importante per i residenti e non solo”, dichiarano all’unisono il Vice Sindaco del Comune di Asti Marcello Coppo e il Consigliere del Comune e della Provincia di Asti Paolo Bassi.

“C’è stato un incontro con il Presidente, che ringraziamo per la disponibilità, a cui ha partecipato anche la Dott.ssa Francesca Dalcielo, titolare della farmacia locale, Presidente della territoriale Società di mutuo soccorso e Consigliere del Comune di Calosso. Abbiamo portato sul tavolo tutte le tematiche possibili per cercare di mantenere questo utilissimo servizio e abbiamo appreso tramite telefonata solo giovedì 13 che purtroppo la scelta sarà irrevocabile.”

La filiale è sulla Strada Provinciale 457 Asti-Moncalvo, un’arteria veicolare molto trafficata e che può quindi contribuire ad aumentare in modo significativo il numero dei fruitori dei servizi bancari della CRAT, oltre ai molti residenti ed esercizi commerciali presenti nella ventina.

Pensiamo, oltre ai residenti, ai molti anziani presenti nella frazione di Portacomaro Stazione e dintorni e ai tanti commercianti della zona: quante difficoltà potrebbero avere anche solo nello spostarsi ad un’altra filiale per le più comuni operazioni di prelievo e di versamento.

Speriamo che almeno possa rimanere un servizio bancomat magari”, si augurano i tre esponenti politici della frazione.