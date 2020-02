Olimpiadi delle Neuroscienze al Liceo Classico di Asti

Come ormai da tradizione, anche quest’anno, si sono svolte le Olimpiadi delle Neuroscienze 2020 fase d’Istituto al Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti.

Le allieve qualificate alla fase regionale sono Valeria Nikolovska, Anita Caltagirone, Sofia Accornero, Atenas Fusco, Laura Nisioi. Si tratta delle prime cinque allieve della fase interna, che andranno all’Istituto di Anatomia di UniTO per sostenere la fase regionale, accompagnate dalla prof.ssa Rubano, referente attività.

La disciplina della prova sarà la neuroanatomia: i ragazzi lavoreranno su tavole mute dell’anatomia del cervello e sulla diagnosi delle malattie.

Tali contenuti sono stati affrontati a scuola, in orario pomeridiano, in un apposito corso di formazione, sempre a cura della prof.ssa Rubano. Le allieve iniziano in questo modo la loro preparazione ai test di ingresso per facoltà scientifiche e medicali.