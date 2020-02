Oggi è il Mercoledì delle ceneri

Oggi, 26 febbraio, è il Mercoledì delle Ceneri, giorno in cui inizia la Quaresima, il tempo di preparazione alla Pasqua.

Le Ceneri sono una ricorrenza con la data “mobile”, che cambia di anno in anno in base al calcolo della Pasqua che cade la domenica successiva alla luna piena di primavera.

Le Ceneri che vengono imposte nella celebrazione sono ricavate bruciando gli ulivi benedetti ormai secchi della precedente domenica delle Palme. Di anno in anno vengono quindi bruciati i rametti per ricavare delle Ceneri benedette da imporre sulla testa dei fedeli. Le Ceneri sottolineano la precarietà della vita umana, i limiti degli uomini rispetto alla grandezza di Dio.

Per via delle ordinanze legate al Coronavirus, la Diocesi di Asti, come la Diocesi di Alba ed altre piemontesi hanno deciso di sospendere la celebrazione del rito, posticipandolo alla Messa della prossima domenica, 1 marzo, qualora fosse possibile celebrarla.

Ad Asti c’è comunque la possibilità di seguire la Messa celebrata a porte chiuse da Don Mauro Canta nella Parrocchia di San Pietro, in diretta su Youtube alle 21. Per saperne di più: -> Emergenza Coronavirus, ad Asti la diretta della Messa delle Ceneri su Youtube