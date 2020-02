Nuovo corso di formazione per diventare volontari a La Collina degli Elfi di Govone

La stagione 2020 a La Collina degli Elfi è alle porte e la struttura con i suoi volontari si sta preparando ad accogliere le nuove famiglie che saranno ospiti da maggio.

La Collina degli Elfi è una associazione di volontariato, che ha voluto creare un posto speciale per aiutare le persone che hanno vissuto la sofferenza che deriva dall’esperienza della malattia oncologica a ritornare alla normalità, alla vita di tutti giorni.

E’ un mondo di condivisione a misura di famiglie e bambini. I volontari Elfi lavorano tutto l’anno per regalare alle famiglie una settimana speciale.

“Gli ‘Elfi’ hanno fatto crescere questo progetto – spiega l’associazione – moltissimi altri hanno deciso di esserci vicini in mille modi, sostenendo le nostre iniziative e credendo nei nostri sogni. La Collina cresce ogni giorno, ogni giorno si lavora per migliorare la struttura e renderla sempre più accogliente. Il lavoro instancabile di chi la Collina la vive, dei volontari che fanno sì che ogni ospite si senta come a casa propria, e che perciò possa ritrovare la serenità da tempo dimenticata. Un impegno complesso ed articolato, che però, grazie alla magia della Collina, diviene divertimento, gioia di condividere e voglia di stare insieme. Perché ogni volontario sa che ogni piccolo gesto conta e che il risultato finale è la somma dei contributi di ognuno”.

Per donare continuità e crescita al progetto, sono necessarie sempre più persone. A questo fine, da metà marzo, partirà il nuovo corso intensivo in 4 incontri per diventare volontari.

Di seguito il calendario degli incontri:

venerdì 13 marzo dalle 18 alle 23

sabato 14 marzo dalle 10 alle 17

venerdì 27 marzo dalle 18 alle 23

domenica 29 marzo dalle 10 alle 17

Per diventare volontario per La Collina degli Elfi è necessario avere almeno 16 anni (o averli compiuti entro maggio 2020) e disporre di almeno 4 ore a settimana da dedicare alle famiglie, ai bambini, alla struttura, alle cure per gli animali. “Le competenze richieste sono tanta voglia di darsi da fare, spirito di condivisione e cooperazione, energia, entusiasmo, positività, ma soprattutto un grande cuore”.

Info e iscrizioni: corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it – 333.6064973