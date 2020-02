Nuova raccolta di Protect Our Home in centro di Asti ma i mozziconi abbondano… (Foto)

Sabato di pulizie in centro di Asti per Protect Our Home, che ha setacciato corso Dante, nella zona delle Poste e le vie limitrofe. A dare man forte nella raccolta, hanno partecipato anche alcuni membri dell associazione “Asti rifiuti zero e più verde”.

“Abbiamo trovato strade pulite ma con infiniti mozziconi di sigaretta, ovunque … – commentano con un po’ di desolazione i volontari, che comunque non si scoraggiano – L’ inciviltà regna ancora sovrana e la campagna #nomozziconiaterra promossa da Striscia la notizia purtroppo non sta ancora funzionando come dovrebbe.”

E sulla presenza dei “rinforzi” i giovani di Protect Our Home ringraziano sottolineando che: “Ci hanno fatto sentire una grande squadra.”