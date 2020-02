Nizza Monferrato “promuove” l’operato dei vigili: “Sicurezza e viabilità sotto controllo”

Se fare i conti con la giustizia non è mai bello, fare i conti della giustizia può riservare invece buone notizie, come nel caso di Nizza Monferrato, che, alla luce degli ottimi risultati e del brillante servizio svolto dagli uomini della polizia municipale, non può che promuoverne l’operato a pieni voti.

Con il comandante Silvano Sillano e 10 agenti in servizio, la stazione di Nizza Monferrato è operativa a pieno organico e costantemente attiva sui servizi di monitoraggio del territorio, come nel caso dell’ultima ondata di maltempo che ha riguardato il territorio astigiano negli scorsi mesi. Il lavoro dei vigili urbani tocca diverse sfere della società, a iniziare da quelle più sentite in questi ultimi anni: la sicurezza e il controllo delle strade.

Nel 2019 sono state elevate 3000 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per un totale esigibile complessivo che ammonta a 262000 euro. Continua, purtroppo, a perdurare la piaga delle soste su stalli riservati ai disabili per chi non possiede un adeguato permesso: 112 le multe dello scorso anno (in aumento rispetto al 2018, quando se ne erano registrate 78). Per utilizzo del cellulare durante la guida sono state 79 le persone multate, 47 quelle per mancata copertura assicurativa. 158 i veicoli rimossi (in calo rispetto all’anno precedente, quando erano stati 192), mentre 362 sono state le pratiche evase, tra idoneità alloggiative e cambi di residenza (rispettivamente, 74 e 288).

Aumenta anche la sensibilità in materia ecologica, nel cui ambito sono state 49 le sanzioni nel 2018 erano state 22. Incoraggianti anche i dati in fatto di viabilità, in cui si è registrato un incremento degli introiti provenienti dalla sosta a pagamento. Nonostante i lavori in via Pio Corsi abbiano reso inutilizzabili alcuni stalli, gli incassi per il 2019 ammontano in totale a 82000 euro, segno del fatto che la rideterminazione dei parcheggi blu, che ha visto coinvolte soprattutto piazza Garibaldi e piazza XX Settembre, è stata efficace e ha dato i suoi frutti.

Casse rimpinguate anche grazie all’area camper e all’autoparco di via Fitteria, che hanno portato introiti per 8800 euro (rispettivamente 7200 e 1600). Una parte significativa degli incassi è stata reinvestita per il miglioramento della viabilità urbana, a iniziare, per esempio, dalla segnaletica stradale e orizzontale, a cui sono stati destinati 36000 euro.