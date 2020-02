Montegrosso d’Asti: in Biblioteca la presentazione del libro di Luca Vargiu

Domenica 16 febbraio alle ore 16.30, presso la Biblioteca di Montegrosso d’Asti, lo scrittore cuneese Luca Vargiu presenterà il suo nuovo libro “Cuore Segreto”.

Un romanzo delicato, semplice e piacevole che ha saputo raccontare l’importanza della donazione degli organi attraverso la storia di due ragazzi, Artu e Roberto. Due vite che viaggiano a ritmo differente, una di corsa l’altra a passo ridotto e un incontro atteso e inaspettato da uno, non voluto dall’altro, che resterà segreto.

Nel libro l’autore ci descrive in modo fresco e spontaneo tre giorni di vita di due giovani sconosciuti cui il destino farà incrociare le esistenze, spingendoci a comprendere che anche in un momento doloroso come quello del distacco si può dare un senso alla morte.

“Il tutto è nato dopo una chiacchierata con il Segretario Nazionale AIDO Gianfranco Vergnano che mi ha dato informazioni sulla donazione di organi, argomento che conoscevo superficialmente e così mi è venuta voglia di andare un po’ più a fondo, di saperne di più dal punto di vista medico e umano, incontrando trapiantati e familiari di donatori. Ho scritto questo libro pensando alle persone in lista d’attesa e perché credo che non si debba avere timore a donare qualcosa di sé migliorando la vita di qualcun altro”.

L’evento è organizzato dai volontari di AIDO Provinciale di Asti e Gruppo Comunale di Canelli ed è impreziosito dalla partecipazione degli allievi della scuola “Teatralmente” di Asti, diretta dal regista Alessio Bertoli, che interpreteranno i brani più emozionanti del libro.

Conduce l’incontro l’addetto stampa di Aido Regione Piemonte Nicolò Damilano.

Al termine della presentazione seguirà firmacopie e buffet.