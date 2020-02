Monforte d’Alba, nuovo vademecum per la raccolta differenziata

“Abbiamo creato, in sinergia con Verde gufo, Coabser e Str, un vademecum per i cittadini monfortesi affinchè l’indifferenziato diminuisca a favore del differenziato. Tante le novità e precisate con dovizia: se ogni cittadino farà del suo meglio, ne gioveremo per il presente e per il futuro”, dice il Sindaco di Monforte, Livio Genesio.

• La raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà effettuata con un solo passaggio settimanale, ogni giovedì, a partire dal 19 marzo 2020.

• Il prelievo dei rifiuti organici sarà effettuato con un solo passaggio settimanale, ogni lunedì, a partire dal 16 marzo 2020.

• Si precisa che i sacchetti, i cassonetti carrellati dell’organico e i mastelli dell’RSU sono codificati ed assegnati ad ogni nucleo familiare ed ognuno dovrà pertanto utilizzarli in modo corretto e responsabile.

• I contenitori consegnati dovranno essere posizionati su suolo privato ed esposti solo la mattinata del giorno di raccolta entro le ore 8:00

Centri di raccolta

Il centro di raccolta più vicino è a Novello, Loc. Baricalino

Lunedì 09:00-12:00, martedì 14:00-17:00, giovedì 10:30-12:30, sabato 09:00-12:00

Ricorda che puoi usare qualsiasi altro centro di raccolta. Consulta gli orari e gli indirizzi dei centri di raccolta su www.verdegufo.it

Ecosportello

Il 16 marzo 2020 alle ore 11.00 sarà inaugurato il nuovo servizio Ecosportello che è disponibile per tutte le esigenze legate ai servizi di igiene urbana.

Gli uffici dell’Ecosportello sono ubicati nei Locali comunali in via Della Chiesa (a fianco sala del consiglio).

0172 1836701

ecosportello.monforte@strweb.biz

ORARIO DI APERTURA

Lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30

www.verdegufo.it

Per dettagli sulla raccolta differenziata e sui materiali e dove depositarli: www.verdegufo.it