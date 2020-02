Il primo week end di febbraio porterà temperature quasi primaverili nell’astigiano e in tutto il Piemonte per via del vento di foehn.

Il bollettino dell’Arpa Piemonte emesso oggi, infatti, prevede “un’attenuazione della nuvolosità sul Piemonte nel pomeriggio con nebbie in formazione sulle pianure in serata. Domani il transito del fronte causerà precipitazioni sui rilievi nordoccidentali e settentrionali, con neve solo in alta quota, e condizioni di foehn nelle vallate alpine che si estenderanno gradualmente a gran parte della regione lunedì”.

Nell’astigiano sono previste nei giorni di domenica e lunedì temperature minime sopra lo zero (tra uno e due gradi) e massimo che potrebbero arrivare a sedici gradi, mentre in altre zone del Piemonte potrebbero salire anche sopra ai venti gradi.

Una situazione che dovrebbe durare solo due giorni, come riporta il bollettino Arpa Piemonte che prevede “martedì l’arrivo di una perturbazione dall’Europa settentrionale causerà un’ulteriore intensificazione della ventilazione, con condizioni di foehn estese a tutta la regione, neve su zone montane e pedemontane e un drastico calo delle temperature.”

bollettino_meteotestuale 01022020