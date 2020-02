La vendita de “La Mercantile” e piani organizzativi nel prossimo Consiglio della Provincia di Asti

Il presidente della Provincia Paolo Lanfranco ha convocato il Consiglio Provinciale giovedì 13 febbraio alle 13.00, nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia per trattare i diversi argomenti.

Tra questi, l’approvazione per la vendita de “La Mercantile” di Castagnole Monferrato.

Ecco l’ordine del giorno nel dettaglio:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione procedure alienazione immobile La Mercantile”;

3. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifica Regolamento degli uffici e dei servizi del personale provinciale”

4. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano di riassetto organizzativo – Adozione della nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente”;

5. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione accordo convenzionale per l’utilizzo del Responsabile del Servizio di Polizia Stradale provinciale dell’Amministrazione provinciale di Asti per la gestione del processo di accertamento delle infrazioni stradali rilevate dall’Unione dei Comuni Colli del Monferrato con sistemi in remoto”.