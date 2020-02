Mantenersi in forma a casa: quali esercizi fare?

Una necessità che ormai accomuna gran parte delle persone sempre più attente alla propria linea ed al proprio aspetto fisico. Un discorso estetico ma anche di salute, e se fino a qualche anno fa non tutti vi ponevano la giusta attenzione ormai sono ben pochi coloro i quali trascurano tale aspetto.

Fare attività fisica è più che mai importante, a tutte le età ed a prescindere dallo stato di salute. I ritmi di vita attuali sono estremamente frenetici e non tutti hanno l’opportunità di iscriversi ad una palestra, organizzare la partita a calcetto tutte le settimane, giocare a tennis o anche semplicemente frequentare qualche centro sportivo. Cosa fare in questi casi?

Allenarsi da soli a casa

Niente paura, è possibile allenarsi anche in totale autonomia con esercizi da fare a casa; si parla di modelli ormai sperimentati e che possono garantire risultati anche dedicando 30 minuti di attività fisica senza uscire da casa.

Una scelta condivisa da tantissime persone che hanno difficoltà logistiche, economiche o di altro genere; in questo modo ci si toglie l’incombenza di dover uscire di casa e recarsi in palestra più volte nel corso della settimana.

Solo elementi di vantaggio? Ovviamente no perché ogni cosa ha pro e contro; in questo caso i contro arrivano dal fatto di non avere interazione con altre persone; dal rischio di sbagliare qualcosa, in termini di esercizi; dalla necessità di impostare tutto in modo corretto onde evitare infortuni.

Le regole per allenarsi a casa

Ed allora le regole sono poche ma da tenere a mente: affidarsi ad un programma stilato da un professionista, oggi si trovano anche in rete tante schede di esercizi da fare a casa. Fare in modo di evitare il rischio di improvvisazione e di infortuni, si è pur sempre da soli e nessuno potrà intervenire ad aiutarci; quindi il consiglio è quello di limitare i carichi di lavoro e rivolgersi esclusivamente ad esercizi dei quali si è sicuri, semplici, come quelli a corpo libero.

Indispensabile poi formarsi ed informarsi, non essendoci un personal trainer fisico cui rivolgere domande è bene che chi si allena a casa approfondisca la materia in autonomia. Anche in questo caso la rete è una semplificazione rispetto al passato, quando per studiare la materia era indispensabile reperire libri.

Ultimo consiglio per allenarsi a casa da soli, cercare comunque di mantenere una costanza e di evitare distrazioni: il fatto di essere soli, senza un personal trainer che tiene alti i ritmi e senza altre persone con le quali mettersi in sana competizione, può far scemare l’agonismo sportivo e perdere di concentrazione. Rischio ovviamente da evitare a tutti i costi.