Lutto nella sanità piemontese: è morto Nicola Giorgione. Era stato direttore sanitario all’Asl di Asti

Il mondo della sanità piemontese piange la morte di Nicola Giorgione, direttore dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Aveva da poco compiuto 63 anni.

Nato ad Ariano Irpino, nell’Avellinese, e si era laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Napoli e dal 2015 era direttore sanitario del San Giovanni Bosco. Era considerato anche possibile candidato per il direttore generale dell’assessorato alla Sanità. Negli anni ha lavorato come medico nella direzione delle Molinette e direttore sanitario del Cto, dell’Asl di Asti e della struttura di riferimento per le Olimpiadi invernali a Torino del 2006.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio, anche quello dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

[Fonte articolo: QuotidianoPiemontese]