Luca Conta nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Asti

Si è svolto oggi a Nizza Monferrato, presso il Foro Boario, il Congresso Provinciale della Lega Giovani di Asti.

Erano presenti all’incontro Riccardo Molinari, Segretario Nazionale della Lega, l’Onorevole Andrea Giaccone, l’Onorevole Flavio Gastaldi e il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso che sono saliti sul palco a parlare di fronte a tanti giovani membri del movimento.

E’ stata l’occasione da parte degli illustri ospiti della giornata per fare gli auguri di buon lavoro a Luca Conta, da oggi nuovo coordinatore provinciale, che succede a Marco Bona, a cui è andato il ringraziamento dei rappresentanti del partito per il lavoro svolto in questi anni.