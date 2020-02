Lions Club Villanova e Istituto Alfieri insieme per la formazione su arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree

Grande interesse per incontro su arresto cardiaco e ostruzione delle vie respiratorie ospitato dall’Istituto Alfieri, ad Asti.

“Come comportarsi se ti imbatti in una persona infartuata? Chiamo il 118? Eseguo le manovre? E se facessi qualche danno mentre presto soccorso?”. Queste sono solo alcune delle domande a cui hanno cercato di rispondere i medici Mario Alfani e Paolo Aubert Gambini, del Lions di Villanova, durante il seguitissimo e partecipato incontro tenutosi nella serata di giovedì 20 febbraio, presso l’aula magna del Classico Alfieri e Professionale Sella.

La dirigente scolastica, Maria Stella Perrone, insieme a molti docenti e al personale ATA hanno accolto i presenti ed in particolare i soci del Club di Villanova, che hanno organizzato e realizzato l’evento. Con grande competenza ed esperienza, i medici hanno trattato l’arresto cardiaco e l’ostruzione delle vie aeree in termini chiari, con tutta la metodologia, le manovre e i provvedimenti adeguati per fronteggiare l’emergenza.

Il concetto alla base è permettere alla gente di rendersi conto che tutti noi, senza essere specialisti del settore possiamo contribuire a salvare una vita, provvedendo con le manovre giuste, o anche solo semplicemente chiamando il 112 o il 118, oppure attivando il defibrillatore, strumento quanto mai necessario nei luoghi pubblici e frequentati. Non corriamo il rischio di andare incontro a problemi di natura legale, perchè, adoperandoci, comunque, abbiamo lottato per salvare una vita.

Perchè è proprio questo lo scopo di queste campagne di sensibilizzazione: riuscire a soccorrere, a salvare una persona, che magari ci è sconosciuta, ma per la quale, se ci troviamo in situazione, possiamo essere utili. “Consigli preziosi, gesti importanti che effettuati tempestivamente possono veramente segnare la differenza. Le percentuali di attacchi cardiaci nella popolazione in Italia sono molto alte, dati che impressionano … – commenta la docente Mariarosa Poggio – Una serata riuscita, coinvolgente, a misura di tutti. Un sincero ringraziamento al Club di Villanova, che si sta occupando con la Croce Rossa anche di incontri con gli studenti della Quinte per l’acquisizione del patentino per il defibrillatore. Lions e Istituto alfieri: insieme per aiutare gli altri.”