Lions Club Asti Alfieri: agnolottata della solidarietà per sostenere le attività dell’oratorio Don Bosco

Ieri, domenica 16 febbraio, nel salone della Parrocchia don Bosco di Asti, si è svolta l’agnolottata della solidarietà 2020.

Il Lions Club Asti Alfieri, insieme all’associazione degli ex allievi don Bosco, ha organizzato il pranzo che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di cittadini.

L’incasso è stato devoluto in parte alla Direzione dell’Oratorio, in vista dell’organizzazione de “L’Estate Ragazzi 2020”, a cui spesso si iscrivono giovani provenienti da famiglie in grave stato di bisogno. L’altra parte è stata invece donata al parroco per alcune impellenti esigenze parrocchiali.

Diverse volontarie della Parrocchia, con l’hobby della cucina, hanno preparato i piatti ed il servizio a tavola.

“Non è la prima volta che il nostro Lions Club collabora con l’Unione exallievi ed amici di don Bosco di Asti nell’organizzare momenti aventi per scopo precisi progetti di solidarietà, e tutti si sono già “riconvocati” per il prossimo novembre per la Bagna Cauda” ha commentato la presidente del Lions Club Asti Alfieri, Roberta Pistone.