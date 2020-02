L’importanza del CPIA: il sindaco scrive all’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti

Nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Rasero ha scritto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti per sensibilizzarlo sulle difficoltà oggettive che il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) affronta quotidianamente nello svolgimento del proprio servizio.

“Il CPIA che rappresenta l’attore istituzionale privilegiato per l’integrazione culturale e linguistica delle persone straniere costituisce anche un indispensabile presidio per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’inclusione nel mondo del lavoro e pertanto va sostenuto per migliorare sempre più l’offerta formativa” ha evidenziato il primo cittadino.

Di seguito la lettera di sensibilizzazione sul CPIA