Letture e canti per ricordare la Shoa delle donne al CPIA di Asti

Lo scorso 30 gennaio al CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) con la partecipazione di tutti gli studenti dei corsi serali, oltre ad una considerevole presenza di spettatori esterni, è stata celebrata la Giornata della Memoria con letture e canti che hanno voluto ricordare “La Shoah delle donne”.

Come negli scorsi anni, in cui vennero ricordati gli stermini nazisti attraverso gli occhi del popolo Rom, dei tanti perseguitati per le loro “diversità” e dei bambini, nel 2020 gli studenti dei corsi serali del CPIA e dell’IIS Castigliano hanno commemorato la Shoah attraverso la lettura delle testimonianze di alcune donne reduci dal campo di concentramento di Ravensbuck.

Dopo il saluto del dirigente scolastico del CPIA Davide Bosso, del responsabile dei Corsi Serali dell’IIS Castigliano Giuseppe Civitate, del presidente del Consiglio Comunale di Asti Giovanni Boccia e del direttore del Polo Universitario di Asti Francesco Scalfari, la serata è stata introdotta da una riflessione di Nicoletta Fasano, ricercatrice dell’ISRAT, che ha evidenziato il dramma di essere donna internata nel sistema concentrazionario e anche quello vissuto dalle poche donne reduci da quell’esperienza.

Un dramma, questo, fatto di insinuazioni sulla “moralità” e sui “compromessi” che una donna non poteva non aver accettato in cambio della vita.

Accompagnati dalle musiche eseguite da Alessandro Monticone alla chitarra, da Nuccia Scoglia all’arpa e dal video realizzato da Francesco Galletta, si sono alternati alle letture i “civilini” operanti al CPIA, gli studenti ed ex studenti: Valeria Busato, Lucia Tonel, Emanuel Rissone, Amadou Diakite, Alex Bresciani, Erik Solari, Giada Ravina, Elmira Salemgareeva, Elena Potrivitu, Sarai Righetti, Naomi Capezzuto, Omaina Zouhair, Tarry Mary, Giacosa Irene, Antonietta Steffanelli, Francesco Trifoglietti.