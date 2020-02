Le microimprese gli Agenti di commercio e i finanziamenti europei a fondo perduto

Leggendo il terzo Report regionale, realizzato nell’ambito del Progetto Sistema Integrato di Supporto alla progettazione degli interventi territoriali, promosso da Unioncamere risulta che l’83,6% delle aziende del Piemonte di tutte le dimensioni, dalle piccole alle grandi, per poi passare attraverso i negozianti gli artigiani e gli Agenti di Commercio non ha mai partecipato a bandi, per disinformazione o per la complessità delle procedure.

L’Usarci Alessandria e Asti intercettando le aspettative di una categoria che da anni sopporta tra le altre anche questa difficoltà, coordinandosi con Confederimprese nella persona del suo Presidente Luca Silvestrone e con la dott.ssa Rettura Rossella dell’Ordine Professionale Euroconsulenti Europrogettisti Qualificati ha organizzato un convegno con ingresso gratuito e registrazione obbligatoria per venerdì 7 febbraio alle ore 9:00 presso il Circolo A. Nosenzo ad Asti.

Con questo incontro si intende dare un’utile informativa sui diversi bandi che la comunità europea istituisce a supporto di tutte quelle attività che necessitano di un aiuto favorendone l’accesso anche per quelle che nel sistema bancario e finanziario hanno difficoltà ad accedervi.

Al termine del convegno i relatori saranno a disposizione per dei colloqui individuali e dare spiegazioni sui singoli casi.