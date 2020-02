Le Majorettes Silver Girl di Villanova d’Asti al Carnevale di Viareggio

Le Majorettes Silver Girl di Villanova d’Asti oggi animeranno il grande Carnevale di Viareggio.

Enorme soddisfazione per questo gruppo nato nel 2003 dall’idea di alcune mamme ex majorettes come Michela Bosco e dalla Filarmonica Comunale Villanovese. Nel primo direttivo la presidente era Mariateresa Perona e la capitana Ilaria Oddone. Nel 2011 è subentrato alla presidenza Andrea Ferrero con capitana Cristina Maina. Da luglio 2019 presidente Daniela Gamba, dopo 8 anni nel direttivo, e capitana Cristina Maina.

Le Majorettes sono partite questa mattina per giungere Viareggio. L’inizio della sfilata è previsto per le ore 14. In questa occasione saranno accompagnate dalla filarmonica Versilia, la banda ufficiale del carnevale di Viareggio.

Un augurio speciale alla villanovesi che portano alto il nome del loro Comune in giro per l’Italia giunge dall’Associazione Echi d’Infinito.