Le favole cosmiche di Maria Montessori hanno aperto il ciclo di eventi culturali alla scuola elementare di Serravalle d’Asti

Interesse e curiosità ha destato l’incontro dedicato alle favole cosmiche di Maria Montessori e alla pedagogia montessoriana, organizzato alla Scuola elementare di Serravalle d’Asti e condotto da Micaela Mecocci, sabato scorso, 1 febbraio.

Si è trattato del primo di un ciclo di incontri culturali e appuntamenti formativi e divulgativi che saranno proposti dai referenti del progetto didattico Bimbisvegli nella scuola della frazione astigiana (scuola primaria Piero Donna, via alle Scuole 25), i sabato mattina del mese di febbraio.

Obiettivo: collaborare sempre più all’arricchimento delle offerte che possano motivare la frequentazione di questa comunità locale.

Anche nei prossimi appuntamenti ospiti saranno esperte e scrittrici che presenteranno le loro tesi metodologiche in ambito pedagogico: l’8 febbraio Elena Piffero porterà esperienze e basi pedaggiche sull’apprendimento spontaneo e il 15 febbraio Selima Negro offrirà una visione strutturata sulle basi pedagogiche dell’outdoor education (educazione all’aperto).

Ad introdurre gli incontri, la cooperativa Agathon con la coordinazione di Violetta Desiati, che organizzerà “la biblioteca dei libri viventi”: incontri testimonianza con persone con esperienze di vita significative da diffondere e condividere.

Gli incontri, resi possibili grazie alla collaborazione di Agathon s.n.c e con la disponibilità del Comune di Asti, inizieranno con i “libri parlanti” alle 15. Dalle 16 alle 18 gli ospiti terranno le loro presentazioni. Al termine piccolo aperitivo offerto dal centro migranti Agathon s.n.c. di Serravalle.

L’ingresso è libero e gratuito.

“Siamo piccola scuola di frazione aperta ai piccoli con il preciso intento di accoglierne le singole specificità accompagnandoli alla scoperta dei saperi in modo empatico, divertente, rispettoso dei tempi di apprendimento di ciascuno – spiega Giampiero Monaca, uno degli insegnanti referenti del progetto Bimbisvegli – Con questo ciclo di eventi intendiamo aprirci ancora di più connotandoci come polo culturale decentrato, in totale sinergia con altre esperienze cittadine ma con l’idea di portare fuori e portare da fuori persone curiose, interessate ad approfondire tematiche educative, ambientali e sociali”.

Nel corso dell’anno saranno proposti altri appuntamenti: letture animate per bambini in collaborazione con il progetto “Nati per leggere” della Bibliotec Astense un sabato al mese (calendario sul sito della Biblioteca) e incontri di co-formazione con il gruppo “comunità educante” dei genitori del progetto Bimbisvegli e la supervisione della dottoressa Elena Lionello.

Tutto il calendario completo sul sito www.bimbisvegli.net