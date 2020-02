Le classi prime del Liceo Classico di Asti in visita al Museo Paleontologico del Michelerio

Giovedì scorso, 20 febbraio, mattinata scientifica per i ragazzi delle classi prime del Liceo Classico di Asti: visita al Museo Paleontologico del vicino Palazzo del Michelerio.

Un incontro speciale, interessante e stimolante, sotto la guida e le cure di Fabrizio e Angelo, ottimi e validi nello spiegare le meraviglie che via via i ragazzi vedevano. Un viaggio a ritroso, al cuore delle ere geologiche, in una pianura Padana che era un mare caldo, tropicale, ricco di animali d’ogni sorta.

Ora tutto quel patrimonio è nascosto nelle nostre colline, nelle nostre cave e gli operatori dei fossili, i maghi delle ere geologiche provvedono ad estrarre.

“Lezione ben condotta, visita riuscita. Ragazzi entusiasti e coinvolti. Si ringrazia tutto lo staff del Museo” commentano dal Liceo Classico.