Le campane della Diocesi di Asti in un libro di Mario Benotto

E’ in fase di realizzazione un libro riguardante le campane e i campanili della diocesi di Asti a cura di Mario Benotto, nativo di Villafranca d’Asti, musicista presso il Teatro Comunale di Bologna.

Il lavoro comprende il censimento di tutte le campane parrocchiali ed ex parrocchiali della Diocesi per un totale di 165 campanili e torri civiche e più di 700 campane.

I comuni interessati sono 71, le parrocchie 126 e sarà composto da circa 500 pagine.

Per ogni campanile verranno realizzate delle schede contenenti commenti storici e musicali, caratteristiche delle campane con le loro iscrizioni e dati relativi al campanile stesso.

In questo libro ci saranno notizie riguardanti le fonderie che hanno operato in diocesi dal 1700 ad oggi e notizie sul modo tradizionale di suono delle campane in Piemonte. Questa pubblicazione sarà un’opera unica nel suo genere in quanto non è mai stato fatto un censimento così particolareggiato durato oltre 20 anni di ricerche sul campo.

Lo scopo del libro è quello di valorizzare e far conoscere i sacri bronzi e il patrimonio artistico, culturale e religioso che essi custodiscono.