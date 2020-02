L’AIDO di Canelli rinnova i vertici nell’Assemblea ordinaria elettiva

Tempo di assemblea elettiva per l’AIDO di Canelli.

“Grazie all’impegno di tutti i volontari, i risultati, in termini di numero di dichiarazioni favorevoli alla donazione degli organi, sono cresciuti enormemente negli ultimi anni. – commentano i responsabili – L’AIDO Gruppo Comunale di Canelli e Sezione Provinciale di Asti ha intenzione di continuare la propria attività e di confermare un’organizzazione ben strutturata ed efficace degli organi direttivi al fine di diffondere sempre di più la cultura del dono e della donazione. Per questo rinnoviamo a tutti i soci residenti in Canelli l’invito a partecipare all’assemblea.”

L’Assemblea Ordinaria Elettiva del Gruppo AlDO di Canelli si svolgerà venerdì 21 febbraio alle 21, presso la sede AIDO in Via Robino 131, all’ordine del giorno l’elezione fra i non candidati del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, di tre membri per la Commissione elettorale per il quadriennio 2020-2024.

Verranno inoltre presentati, discussi ed eventualmente approvati:

a) relazione sull’attività svolta nel 2019 elaborata dal Consiglio Direttivo;

b) bilancio consuntivo armo 2019 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore e dalla

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) bilancio preventivo anno 2020;

d) programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale o similare da attuare nell’ambito territoriale;

e) definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.

Si proseguirà poi con l’Adozione dello Statuto e del Regolamento AIDO, la determinazione del dei numero Consiglieri per il prossimo mandato quadriennale e la nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale e indicazione dei candidati alle cariche provinciali.

Seguirà la votazione e la proclamazione degli eletti e la convocazione degli eletti alle cariche associative.