L’ADMO e gli Enti Animazione del San Paolo organizzano: “Tomboladmo”

L’ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo, organizza, in collaborazione con gli Enti Animazione del San Paolo, la Tombola del 29 febbraio aperta a tutti, grandi e bambini.

Ci saranno ricchi premi e la possibilità di passare una serata in compagnia presso il Salone San Paolo a Canelli. Le famiglie che vorranno intervenire troveranno una festa di Carnevale organizzata per i propri ragazzi e una mini-tombola dedicata ai più piccoli

Il ricavato dell’iniziativa servirà a sostenere le iniziative dell’Associazione che da 30 anni ricerca donatori di midollo osseo e salva malati di leucemia in tutto il mondo.

Appuntamento dunque per sabato 29 febbraio 2020 presso il Salone San Paolo di Canelli alle ore 20,30.