La proposta della Regione Piemonte al Ministro Speranza: scuole aperte ma lezioni sospese

Scuole aperte ma lezioni sospese ancora per qualche giorno ad inizio settimana prossima per poi tornare sui banchi da scuola verso metà settimana. Questa è la proposta che la Regione Piemonte farà al Ministro della Salute Speranza per ricominciare ad andare verso la normalità.

In questo modo, il personale potrebbe tornare a scuola, effettuare le pulizie necessarie e disinfettarle dopo la chiusura, al fine di riaprire agli studenti.

La decisione è stata condivisa con i Prefetti, i Presidenti delle Province e i Sindaci dei capoluoghi e domani la proposta verrà inviata al Ministro Speranza.

“Ho fatto il quadro della situazione al Comitato romano che dovrà valutare se ci sono le condizioni. Verso metà settimana si potrà tornare alla ripresa delle lezioni. Riaprendo le scuole si potrà tornare alla normalità anche sul resto, ma solo se il Governo darà l’ok.” – ha spiegato Cirio in conferenza stampa dopo la riunione.